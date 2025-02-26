Відома німецька біатлоністка стала матір’ю

Відома німецька біатлоністка Яніна Хеттіх-Вальц стала матір’ю.

Про це повідомила сама 28-річна спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

У неї народилася донька, якій дали ім'я Карлотта.

"Нарешті ти тут! Ласкаво просимо в цей світ, маленька Карлотто", – написала біатлоністка.

Нагадаємо, Хеттіх-Вальц оголосила про свою вагітність у серпні минулого року. Весь поточний сезон вона пропускає.

Минулу зимову кампанію німкеня завершила на десятому місці в загальному заліку Кубку світу. На минулорічному чемпіонаті світу в чеському Нове Место вона завоювала срібло в індивідуальній гонці та бронзу в жіночій естафеті. Ще одне срібло чемпіонатів світу вона завоювала у 2021 році, також у жіночій естафеті.

Нагадаємо, раніше Ілмарс Бріціс подав у відставку з посади головного тренера збірної Латвії через побиття Андрейса Расторгуєвса.