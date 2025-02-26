Салах: Це мій найкращий сезон у кар'єрі, бо я зробив гравців навколо себе кращими

Зірковий вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах заявив, що цей сезон для нього вже є найкращим за всю його кар'єру в футболі.

32-річного єгиптянина цитує The Athletic.

"Я думаю, що це мій найкращий сезон, тому що я зробив інших гравців навколо мене кращими. Це те, що я відчуваю. Я знаю їхню гру.

Якщо ви подивитеся на показники інших наших гравців, то вони будуть вищими, ніж у попередні сезони. Кількість моїх передач цього року вища, що свідчить про те, що я їм дуже допоміг.

Коді (Гакпо) та Лучо (Луїс Діас), а також інші гравці проводять свої найкращі сезони. Кращий, ніж будь-який інший сезон, тому я думаю, що цей сезон – мій найкращий", – сказав Салах.