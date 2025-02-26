Салах: Це мій найкращий сезон у кар'єрі, бо я зробив гравців навколо себе кращими
Зірковий вінгер Ліверпуля Мохаммед Салах заявив, що цей сезон для нього вже є найкращим за всю його кар'єру в футболі.
32-річного єгиптянина цитує The Athletic.
"Я думаю, що це мій найкращий сезон, тому що я зробив інших гравців навколо мене кращими. Це те, що я відчуваю. Я знаю їхню гру.
Якщо ви подивитеся на показники інших наших гравців, то вони будуть вищими, ніж у попередні сезони. Кількість моїх передач цього року вища, що свідчить про те, що я їм дуже допоміг.
Коді (Гакпо) та Лучо (Луїс Діас), а також інші гравці проводять свої найкращі сезони. Кращий, ніж будь-який інший сезон, тому я думаю, що цей сезон – мій найкращий", – сказав Салах.
Футболіста запитали щодо його шансів стати наступним володарем Золотого м'яча.
"Давайте ми виграємо АПЛ та Лігу чемпіонів, а тоді вже подивимося".
У поточному сезоні Мохамед Салах відзначився 30 голами та 21 асистами в 38 матчах Ліверпуля. Нещодавно він встановив новий рекорд АПЛ.
Сьогодні у Салаха буде можливість покращити і свої показники, і показники своїх одноклубників: мерсисайдці прийматимуть Ньюкасл у межах 27 туру АПЛ. Старт цього поєдинку запланований на 22:15 за київським часом.