Лунін вийде у старті на матч 1/2 фіналу Копа дель Рей проти Реал Сосьєдада

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийде в основі Реала на перший матч півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Про це повідомила пресслужба мадридців.

Матч між Реалом і Реал Сосьєдадом відбудеться в середу, 26 лютого, початок – о 22:30 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 1 квітня.

Для Луніна це буде дев’ятий офіційний матч за Реал у поточному сезоні. В попередніх восьми він пропустив 12 голів і 3 рази відстояв "на нуль".

Минулої неділі, 23 лютого, 26-річний український воротар залишився у запасі на матч 25 туру Ла Ліги проти Жирони.