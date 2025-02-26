Лунін вийде у старті на матч 1/2 фіналу Копа дель Рей проти Реал Сосьєдада
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Голкіпер збірної України Андрій Лунін вийде в основі Реала на перший матч півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.
Про це повідомила пресслужба мадридців.
Матч між Реалом і Реал Сосьєдадом відбудеться в середу, 26 лютого, початок – о 22:30 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 1 квітня.
Для Луніна це буде дев’ятий офіційний матч за Реал у поточному сезоні. В попередніх восьми він пропустив 12 голів і 3 рази відстояв "на нуль".
Минулої неділі, 23 лютого, 26-річний український воротар залишився у запасі на матч 25 туру Ла Ліги проти Жирони.