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Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі

Тайсон прокоментував бій з Пінклоном
Сьогодні 23:10 599 0
Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі
#Майк Тайсон

Джерело - sport.ua.

Колишній абсолютний чемпіон надважкого дивізіону Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я думаю, що моїм найскладнішим суперником був Пінклон Томас. Я ніколи не думав про нього, але два роки тому я переглянув запис нашого бою. Мій друг порадив мені переглянути поєдинок. Я завдав йому 17 ударів по обличчю. Він упав, але ж після 17 ударів!

17 ударів і всі настільки важкі, наскільки це було можливо. Після останнього він просто відключився. Я подумав: "Господи, це мій найважчий бій, він прийняв 17 ударів у щелепу!", – сказав Тайсон.

30 травня 1987 року Тайсон змагався з колишнім чемпіоном за версією WBC Пінклоном Томасом. Залізний Майк зумів потрясти суперника в першому раунді, а в шостій трихвилинці знищив його серією точних ударів з обох рук.

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