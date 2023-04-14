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Чжілей переважив Джойса напередодні бою

Джойс та Чжілей пройшли церемонію зважування
Сьогодні 19:10 280 0
Чжілей переважив Джойса напередодні бою
#Чжілей, #Джо Джойс

Джерело - Чемпіон.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джо Джойс (15-0, 14 КО) та Чжан Чжілей (24-1-1, 19 КО) пройшли церемонію зважування.

Результати зважування:

Джо Джойс - 116,12 кг

Чжан Чжілей - 126,1 кг

Нагадаємо бій Джойс - Чжілей відбудеться 15 квітня у Великій Британії. 

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