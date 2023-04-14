Чжілей переважив Джойса напередодні бою

Джойс та Чжілей пройшли церемонію зважування

Джерело - Чемпіон.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Джо Джойс (15-0, 14 КО) та Чжан Чжілей (24-1-1, 19 КО) пройшли церемонію зважування.

Результати зважування:

Джо Джойс - 116,12 кг

Чжан Чжілей - 126,1 кг

Joe Joyce weighs-in at 18st 4lbs! ⚖️



Will @JoeJoyceBoxing improve to 16-0 against Big Bang Zhang? 🏆#JoyceZhang | Saturday | BT Sport 1 pic.twitter.com/nlN4LIJydG — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) April 14, 2023

Нагадаємо бій Джойс - Чжілей відбудеться 15 квітня у Великій Британії.

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