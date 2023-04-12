Кличко: Відео з обезголовленням - варварство

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на страту українського військовополоненого російськими окупантами.

Відповідний пост він зробив у Твіттері.

"Це відео з обезголовленням – варварство. Як і для всіх терористів, для росії важливо не просто вчинити злочин, а максимально поширити його. Поширювати страх. росія тільки поширює своє мерзенне обличчя. Ми давно перемогли страх, скоро переможемо російське варварство", - написав Кличко.