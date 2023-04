Кличко: Відео з обезголовленням - варварство

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на страту українського військовополоненого російськими окупантами.

Відповідний пост він зробив у Твіттері.

This beheading video is barbarism. Like all terrorists, for russia it's not just about committing a crime but spreading it as far as possible. To spread fear. russia is only spreading its atrocious face. We defeated fear long time ago, we will soon defeat russian barbarism. pic.twitter.com/WIepW8rpq3