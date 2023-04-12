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Кличко: Відео з обезголовленням - варварство

Колишній чемпіон світу прокоментував страту українського військовополоненого
Сьогодні 11:42 159 0
Кличко: Відео з обезголовленням - варварство
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на страту українського військовополоненого російськими окупантами.

Відповідний пост він зробив у Твіттері.

"Це відео з обезголовленням – варварство. Як і для всіх терористів, для росії важливо не просто вчинити злочин, а максимально поширити його. Поширювати страх. росія тільки поширює своє мерзенне обличчя. Ми давно перемогли страх, скоро переможемо російське варварство", - написав Кличко.

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