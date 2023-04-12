Кличко: Відео з обезголовленням - варварство

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко відреагував на страту українського військовополоненого російськими окупантами.
Відповідний пост він зробив у Твіттері.
"Це відео з обезголовленням – варварство. Як і для всіх терористів, для росії важливо не просто вчинити злочин, а максимально поширити його. Поширювати страх. росія тільки поширює своє мерзенне обличчя. Ми давно перемогли страх, скоро переможемо російське варварство", - написав Кличко.
This beheading video is barbarism. Like all terrorists, for russia it's not just about committing a crime but spreading it as far as possible. To spread fear. russia is only spreading its atrocious face. We defeated fear long time ago, we will soon defeat russian barbarism. pic.twitter.com/WIepW8rpq3— Klitschko (@Klitschko) April 12, 2023