Джервонта проведе бій з Гарсією в квітні 2023 року

Боксери першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (23-0, 19 КО) та Мерсіто Геста (33-3-3, 17 КО) підписали контракт на бій 28 січня.

Про це повідомляє Майк Коппінджер.

Місце проведення поки невідоме. Були плани організувати в Остіні, Техас.

Після цього Раян проведе поєдинок проти Джервонти Девіса (27-0, 25 КО). Бій відбудеться 15 квітня в ліміті 61,6 кг, коли легка вага - 61,2 кг.

