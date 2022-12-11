Головне
Збірна Франції здолала Англію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 23:14 645
Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів
Сьогодні 08:31 422
Хегай роздільним рішенням суддів переміг Баеса
Сьогодні 06:20 691
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022
Вчора 23:37 640
Англія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:00 5355 1
Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики
Вчора 20:39 259
Збірна Марокко встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу
Вчора 20:28 650
Марокко - Португалія 1:0. Як це було
Вчора 18:57 5327
Збірна Португалії несподівано поступилася Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 1072 1
Збірна України стала 12-ю в естафеті Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:13 546
Прямі трансляції

Джервонта проведе бій з Гарсією в квітні 2023 року

Сьогодні 13:19 228 0
Місце проведення поки невідоме
Джервонта проведе бій з Гарсією в квітні 2023 року
#Джервонта Девіс, #Раян Гарсія, #Мерсіто Геста

Джерело - Чемпіон.

Боксери першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (23-0, 19 КО) та Мерсіто Геста (33-3-3, 17 КО) підписали контракт на бій 28 січня.

Про це повідомляє Майк Коппінджер.

Місце проведення поки невідоме. Були плани організувати в Остіні, Техас.

Після цього Раян проведе поєдинок проти Джервонти Девіса (27-0, 25 КО). Бій відбудеться 15 квітня в ліміті 61,6 кг, коли легка вага - 61,2 кг.

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія - Франція 1:2. Як це було Англія - Франція 1:2. Як це було 5355 1
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 3544
Марокко - Португалія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Марокко - Португалія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1284
Марокко - Португалія 1:0. Як це було Марокко - Португалія 1:0. Як це було 5327
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО 2111
Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1420
Рекомендуємо
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15282
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8546
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 47440 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 39068
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 100929
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 16743 2