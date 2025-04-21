Український тренер покинув казахстанський Актобе
Ігор Леонов
ФК Актобе
Головний тренер Актобе Ігор Леонов оголосив про свою відставку.
Цитує наставника Sport-express.ua.
Причини такого рішення тренера наразі невідомі. Його контракт був чинним до кінця 2025 року.
"Так, я подав у відставку. Я пішов", – сказав Леонов.
Український фахівець очолював Актобе з вересня. Під його керівництвом клуб став володарем Кубку Казахстану, а також здобув бронзові медалі національної першості.
За його керівництва клуб провів 17 матчів, здобувши 10 перемог, 2 нічиї та 5 поразок.
Раніше Леонов працював у молодіжних командах Іллічівця, Маріуполя, Шахтаря. Також фахівець був головним тренером Арсенала, Минаю.
Взимку 2022 року Леонов очолив Ниву Вінниця, але не провів з командою жодного матчу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.