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Український тренер покинув казахстанський Актобе

Олександр Булава — 21 квітня 2025, 13:33
Український тренер покинув казахстанський Актобе
Ігор Леонов
ФК Актобе

Головний тренер Актобе Ігор Леонов оголосив про свою відставку.

Цитує наставника Sport-express.ua.

Причини такого рішення тренера наразі невідомі. Його контракт був чинним до кінця 2025 року.

"Так, я подав у відставку. Я пішов", – сказав Леонов.

Український фахівець очолював Актобе з вересня. Під його керівництвом клуб став володарем Кубку Казахстану, а також здобув бронзові медалі національної першості.

За його керівництва клуб провів 17 матчів, здобувши 10 перемог, 2 нічиї та 5 поразок.

Раніше Леонов працював у молодіжних командах Іллічівця, Маріуполя, Шахтаря. Також фахівець був головним тренером Арсенала, Минаю.

Взимку 2022 року Леонов очолив Ниву Вінниця, але не провів з командою жодного матчу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Актобе Ігор Леонов

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