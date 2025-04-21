Потрапили до Книги рекордів Гіннеса: Онакойя і Мартінес пройшли 64-годинний шаховий марафон

Нігерійський шахіст Тунде Онакойя та його колега пуерторіканець Шон Мартінес потрапили до Книги рекордів Гіннеса, як спортсмени, які подолали найдовший шаховий марафон. У Нью-Йорку на Таймс-Сквер 30-річний Тунде та 34-річний Шон грали 64 години поспіль.

Про це повідомляє FIDE (Міжнародна шахова федерація), а також сам спортсмен.

♟️ 64 HOURS OF CHESS! GUINNESS WORLD RECORD 🕒



The longest chess marathon was achieved by 🇳🇬 Tunde Onakoya @Tunde_OD and 🇵🇷 Shawn Martinez @CoachShawnMar 🇺🇸 in Times Square, New York, USA, from April 17 to 20, 2025.



But this was far more than a Guinness World Record.



“It’s a… pic.twitter.com/ehQZwU20SI — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 21, 2025

Це друга спроба Онакойї встановити рекорд. У квітні 2024 року він і Мартінес завершили 60-годинний марафон, побивши рекорд (56 годин і 9 хвилин) 2018 року, встановлений норвежцями Халвардом Хаугом Флатебо та Сьюром Феркінгстадом, пише Dailypost.ng.

Як додає портал Vanguardngr.com, через два місяці титул повернули собі норвезький шаховий дует Одін Блікра Веа та Аскільд Брін, які встановили новий рекорд – 61 година 3 хвилини 34 секунди.

Цього разу Тунде і Шон грали на Таймс-Сквер у Нью-Йорку, а подію висвітлювали провідні ЗМІ США.

Тунде є засновником некомерційної організації Chess in Slums Africa, метою якої є використання шахів як інструменту, щоб допомогти бідним дітям читати та писати. Збір коштів – мета його марафону.

" Це любовний лист до забутих. Мрія, що розкривається в реальному часі. Ми збираємо 1 000 000 доларів, щоб побудувати безкоштовну школу для бездомних дітей – дім для навчання, зцілення та другого шансу", – сказав він.

We did the impossible and gave the world something new to believe in.

Official record holders of the Longest Chess Marathon for 64 hours.



We did it❤️🇳🇬🇵🇷 pic.twitter.com/ocIuBtg9rB — Tunde Onakoya (@Tunde_OD) April 20, 2025

"Ми зробили неможливе і дали світу щось нове, у що можна вірити. Офіційні рекордсмени Найдовшого шахового марафону за 64 години. Ми зробили це", – написав Тунде у соцмережі "Х".

Нагадаємо, найсильніша людина Європи-2023 українець Павло Кордіяка вписав своє ім'я в Книгу рекордів Гіннесса.