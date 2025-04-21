Сімонс налаштований покинути Лейпциг влітку
Нідерландський півзахисник Лейпцига Хаві Сімонс розглядає можливість зміни клубу вже цього літа.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сімонс все ще мріє повернутися у Барселону, але гравець розуміє, що перехід цього літа є малоймовірним.
Тому, на цьому етапі, найімовірнішим виглядає перехід в один з клубів Англійської Прем'єр-ліги. Раніше повідомлялося, що за 21-річним нідерландцем стежать Ліверпуль, Арсенал та Манчестер Сіті.
Потенційна сума його трансферу може скласти 75 млн євро.
У поточному сезоні півзахисник відзначився 10 голами та 6 асистами у 29 матчах.
Нагадаємо, Лейпциг у січні викупив контракт гравця у ПСЖ.