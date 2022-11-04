Промоутер Джошуа назвав фаворита потенційного бою Усик – Ф'юрі

Бій між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) буде інтригуючим.

Про це розповів голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Мене знову розкритикували, оскільки я сказав, що не вважаю цей бій чудовим. Але я гадаю, що це захоплюючий поєдинок. У нас є два дуже незручні, хитрі бійці. Для хардкорних фанатів боксу це буде захоплююче, але вони не почнуть місити один одного.

Мабуть, я віддам перевагу Ф'юрі через його габарити. Я завжди недооцінював його в боях – з Кличком, з Вайлдером. Я повинен висловити йому повагу, на яку він заслуговує. Але я вважаю, що Усика дуже складно перемогти", – сказав Гірн.