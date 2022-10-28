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Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку

Вчора 23:44 137 0
Бій відбудеться у легкій вазі (до 61,2 кг)
Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 жовтня, колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та легковаговик Джермейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) провели офіційну процедуру зважування напередодні бою.

Поєдинок відбудеться у легкій вазі (до 61,2 кг).

Результати зважування: Василь Ломаченко - 61.1 кг, Джермейн Ортіс - 60.8 кг

Нагадаємо, що у суботу, 29 жовтня, Ломаченко битиметься проти Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО). Раніше боксери провели першу битву поглядів.

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