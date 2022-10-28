Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку

Бій відбудеться у легкій вазі (до 61,2 кг)

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 жовтня, колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та легковаговик Джермейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) провели офіційну процедуру зважування напередодні бою.

Поєдинок відбудеться у легкій вазі (до 61,2 кг).

Результати зважування: Василь Ломаченко - 61.1 кг, Джермейн Ортіс - 60.8 кг

Weight made ✅



Next stop for this train is @HuluTheaterMSG Saturday night on ESPN+@RobeisyRamirez x #LomaOrtiz pic.twitter.com/kiAN0e9Hcn — Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022

Нагадаємо, що у суботу, 29 жовтня, Ломаченко битиметься проти Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО). Раніше боксери провели першу битву поглядів.