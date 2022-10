Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку

Сьогодні, 28 жовтня, колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та легковаговик Джермейн Ортіс (16-0-1, 8 КО) провели офіційну процедуру зважування напередодні бою.

Поєдинок відбудеться у легкій вазі (до 61,2 кг).

Результати зважування: Василь Ломаченко - 61.1 кг, Джермейн Ортіс - 60.8 кг

Time to enter the Matrix... 🇺🇦 @VasylLomachenko | SATURDAY | @ESPNPlus pic.twitter.com/IihxD2X4I8

Weight made ✅



Next stop for this train is @HuluTheaterMSG Saturday night on ESPN+@RobeisyRamirez x #LomaOrtiz pic.twitter.com/kiAN0e9Hcn