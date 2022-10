Камбосос повернувся до тренувань після поразки від Хейні

Ексчемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос (20-2, 10 КО) повернувся до тренувань після другої поразки Девіну Хейні (29-0, 15 КО).

Про це він повідомив у Твіттері.

Back In The Lab Working After Sharpening My Blades And Honing My Skills Against Some Of The Great Warriors In The World Of Boxing Over The Last Year. Through Our Wins And Losses We Keep Moving Forward And Becoming A More Equiped Warrior For The Next Battle That Lays Ahead 🥊🧪⚔️ pic.twitter.com/fI7D0P9F69