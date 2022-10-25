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Камбосос повернувся до тренувань після поразки від Хейні

Сьогодні 22:12 139 0
Австралієць повідомив про повернення до тренувань
Камбосос повернувся до тренувань після поразки від Хейні
#Джордж Камбосос

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос (20-2, 10 КО) повернувся до тренувань після другої поразки Девіну Хейні (29-0, 15 КО).

Про це він повідомив у Твіттері.

"Знову в лабораторії. Працюю після того, як заточив леза та відточив свої навички проти одного з найвеличніших воїнів у світі боксу за останній рік. Завдяки нашим перемогам і поразкам ми продовжуємо рухатися вперед і стаємо більш оснащеними воїнами для наступної битви", - написав Камбосос.

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