Камбосос повернувся до тренувань після поразки від Хейні

Ексчемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос (20-2, 10 КО) повернувся до тренувань після другої поразки Девіну Хейні (29-0, 15 КО).

Про це він повідомив у Твіттері.

"Знову в лабораторії. Працюю після того, як заточив леза та відточив свої навички проти одного з найвеличніших воїнів у світі боксу за останній рік. Завдяки нашим перемогам і поразкам ми продовжуємо рухатися вперед і стаємо більш оснащеними воїнами для наступної битви", - написав Камбосос.