Найбагатша людина світу Ілон Маск знову висловився щодо війни росії проти України.

Власнику Tesla та SpaceX відповів колишній чемпіон світу Володимир Кличко.

"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми маємо у будь-якому конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу росії. Нижче представлено карту виборів 2012 року. Синій - проросійська партія", - написав Маск.