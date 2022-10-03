Кличко: Могила путінського режиму стає все глибшою – копати її залишилося недовго

Ексчемпіон світу з боксу та мер Києва Віталій Кличко відреагував на псевдореферендуми та божевілля путіна.

Про це розповів сам чиновник у Telegram.

"Очікувано конституційний суд росії визнав "законність договорів" бандитів і убивць про спробу росії відібрати частину територій України. Саме спробу. Бо всі ті папірці, підписані особами не сповна розуму, не варті нічого. І цивілізований світ про це вже заявив, і не визнає ніякого "приєднання" окремих територій України до росії.

Бо це тільки російські варвари так нехтують міжнародним правом, суверенітетом і незалежністю інших держав. І таке їм з рук не зійде. Це вже доводять і наші ЗСУ, і позиція демократичних країн щодо всіх дій агресора. Могила путінського режиму стає все глибшою. Копати її залишилося недовго", – написав Кличко.