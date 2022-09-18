Хейні: У Головкіна був абсолютно неправильний план бою

Джерело - Чемпіон.

У поразці Геннадія Головкіна (42-2-1, 37 КО) в поєдинку проти Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО) винен його тренер.

Про це заявив абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО)

"У Головкіна абсолютно неправильний план бою. Його тренер винний у цьому... Він каже Геннадію боксувати та бити джебом, в той час, як він має йому сам показати, що робити", - зазначив Хейні.

I blame his trainer… he’s telling him to box & use his jab when he should b taking it to him — Devin Haney (@Realdevinhaney) September 18, 2022

У бою проти Канело Головкін викинув 350 джебів, серед яких 74 - влучні (21% влучності).