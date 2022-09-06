Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок

Британець у серпні поступився Олександру Усику в реванші

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа буде готовий до нового поєдинку в грудні.

Про це він заявив, відповідаючи на виклик чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі на бій.

"Так, заспокойся. Я не веду онлайн-переговорів заради шуму, тому якщо ти дійсно зацікавлений, звертайся до 258 MGT. Я буду готовим у грудні", - написав Джошуа.

Yea calm. I don’t do the online discussions just for clout, so if your really about it shout @258mgt. I’ll be ready in December. Khalas https://t.co/kKCWdrlmol — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) September 5, 2022

Нагадаємо, Ф’юрі запропонував дату бою з Усиком.