Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа буде готовий до нового поєдинку в грудні.

Про це він заявив, відповідаючи на виклик чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі на бій.

Yea calm. I don’t do the online discussions just for clout, so if your really about it shout @258mgt. I’ll be ready in December. Khalas https://t.co/kKCWdrlmol