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Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок

Сьогодні 09:12 2271 0
Британець у серпні поступився Олександру Усику в реванші
Джошуа відповів Ф'юрі на виклик на поєдинок
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа буде готовий до нового поєдинку в грудні.

Про це він заявив, відповідаючи на виклик чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі на бій.

"Так, заспокойся. Я не веду онлайн-переговорів заради шуму, тому якщо ти дійсно зацікавлений, звертайся до 258 MGT. Я буду готовим у грудні", - написав Джошуа.

Нагадаємо, Ф’юрі запропонував дату бою з Усиком.

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