Усик назвав головний недолік Баколе

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) назвав головний недолік Мартіна Баколе (22-2, 21 КО). Він вважає, що у конголезця забагато зайвої ваги.

Про це він сказав у коментарі для Boxing King Media.

"Знаєте, яка головна проблема Баколе? Його вага. Це дуже велика проблема. Через неї немає гарного руху", – сказав Усик.

Нагадаємо, бій між боксерами пройшов минулими вихідними в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Конголезець добре провів перший раунд, тримав центр рингу і в другому, але впав після першого прицільного удару від Паркера.

Спершу Джозеф мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.