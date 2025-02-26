Сестри Колб здобули дебютну перемогу в парі на рівні WTA 500

Сестри Марина та Надія Колб успішно подолали перше коло парного розряду на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді. Українки обіграли пару Гейлі Джавара/Делейна Г'юїтт (США).

Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився перемогою українських тенісисток з рахунком 6:4, 1:6, 10-3.

Сестри Колб за гру не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 1 брейк. На рахунку їхніх суперниць 3 ейси, 6 помилок на подачі та 2 брейки.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло парних змагань, 25 лютого

Марина Колб/Надія Колб (Україна) – Гейлі Джавара/Делейна Г'юїтт (США) 6:4, 1:6, 10-3

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі українки зіграють проти або перших сіяних Анни Даніліної (Казахстан)/Ірини Хромачової (-), або Емілі Епплтон (Велика Британія)/Квінн Глісон (США).

Сестри Колб вперше зіграли у парі на рівні п'ятисотника. Ба більше, раніше вони мали лише один виступ на турнірі серії WTA 250. У жовтні минулого року у Гонконзі українки виграли один матч та дійшли до чвертьфіналу змагань.

Нагадаємо, Марта Костюк поступилася у стартовому матчі одиночного розряду у Мериді Дар'ї Севілл (121, Австралія) з рахунком 4:6, 6:7(6).