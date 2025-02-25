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Борнмут Забарного поступився Брайтону, Крістал Пелес розгромив Астон Віллу у 27 турі АПЛ

Олександр Булава — 25 лютого 2025, 23:30
Борнмут Забарного поступився Брайтону, Крістал Пелес розгромив Астон Віллу у 27 турі АПЛ

У вівторок, 25 лютого, чотирма матчами стартував 27 тур Англійської Прем'єр-ліги.

Брайтон вдома обігра завдяки голам Педро та Велбека обіграв Борнмут Іллі Забарного. Український захисник пропускав гру через червону картку отриману в матчі попереднього туру.

Крістал Пелес вдома несподівано обіграв Астон Віллу, а Фулгем на виїзді здолав Вулвергемптон.

Чемпіонат Англії – АПЛ
 27 тур, 25 лютого

Брайтон – Борнмут 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Педро (пен), 1:1 – 61 Клюйверт, 2:1 – 75 Велбек

Вулвергемптон – Фулгем 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 1 Сессеньйон, 1:1 – 18 Гомес, 1:2 – 47 Муніз

Крістал Пелес – Астон Вілла 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Сарр, 1:1 – 52 Роджерс, 2:1 – 59 Матета, 3:1 – 71 Сарр, 4:1 – 90+1 Нкетіа

  • 22:15 Челсі – Саутгемптон

Нагадаємо, що Футбольна асоціація (FA) залишила в силі червону картку Забарного. Українець пропустить найближчі три матчі Борнмута.

Чемпіонат Англії, АПЛ

Чемпіонат Англії, АПЛ

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