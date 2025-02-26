Дубль українського захисника вивів Рух Хожув до півфіналу Кубку Польщі

Рух Хожув вперше за 12 років зіграє у півфіналі Кубку Польщі з футболу.

У чвертьфіналі рухівці здолали Корону Кєльца з рахунком 2:0. Дублем відзначився український захисник Єгор Цикало – у першому таймі оборонець використав навіс з флангу та головою відправив м'яч у сітку воріт. Водночас у другій половині українець влучно пробив з меж штрафного майданчика.

Кубок Польщі

1/4 фіналу, 25 лютого

Рух Хожув – Корона Кєльце 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Цикало, 2:0 – 51 Цикало

Нагадаємо, вихованець Динамо першу частину сезону провів в оренді у чеській Тепліце, де також відзначався результативними діями.