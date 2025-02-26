Неймовірні 4:4 у протистоянні Барселони та Атлетико в півфіналі Кубку Іспанії

Барселона та мадридський Атлетико розписали результативну нічию у першому матчі 1/2 фіналу Кубку Іспанії

Поєдинок завершився з рахунком 4:4.

Зустріч активно розпочали гості, які завдяки голам Альвареса та Грізманна вже на 6-й хвилині повели у рахунку. Пропущені м'ячі змусили активізуватися каталонців, їх тиск завершився влучними ударами Педрі, Кубарсі та Мартінеса.

У другій половині Роберт Левандовський забив четвертий гол у ворота "матрацників". Проте голи Льоренте та Серлота врятувати мадридський клуб від поразки.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу, 25 лютого

Барселона – Атлетико 4:4 (3:2)

Голи: 0:1 – 1 Альварес, 0:2 – 6 Грізманн, 1:2 – 19 Педрі, 2:2 – 21 Кубарсі, 3:2 – 41 Мартінес, 4:2 – 74 Левандовський, 4:3 – 84 Льоренте, 4:4 – 90+3 Серлот

Матч-відповідь відбудеться 2 квітня у Мадриді.