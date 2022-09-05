Ф’юрі запропонував дату бою з Усиком

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) готовий битися з володарем поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) вже у грудні.
Про це розповів сам британський боксер.
"Я знищу Усика, бійця з синдромом маленької людини.
Цей Егіс Клімас - тупий.
Якщо він зможе мене побити, давайте у грудні, зграя слабаків", - написав Ф’юрі.
Раніше Усик сказав, що поєдинок із Ф’юрі у грудні неможливий. Українцю необхідно відновитись від травм та відпочити після бою-реваншу з Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, що після перемоги у реванші над Джошуа Усик викликав на бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі. У свою чергу Циганський король вимагає 500 мільйонів доларів за об’єднавчий бій з Усиком.