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Ф’юрі запропонував дату бою з Усиком

Сьогодні 12:25 1423 0
Тайсон Ф’юрі прокоментував слова менеджера Усика - Егіса Клімаса
Ф’юрі запропонував дату бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) готовий битися з володарем поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) вже у грудні.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я знищу Усика, бійця з синдромом маленької людини.

Цей Егіс Клімас - тупий.

Якщо він зможе мене побити, давайте у грудні, зграя слабаків", - написав Ф’юрі.

Раніше Усик сказав, що поєдинок із Ф’юрі у грудні неможливий. Українцю необхідно відновитись від травм та відпочити після бою-реваншу з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що після перемоги у реванші над Джошуа Усик викликав на бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі. У свою чергу Циганський король вимагає 500 мільйонів доларів за об’єднавчий бій з Усиком.

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