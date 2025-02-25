Не робота, а мрія: відомо, які привілеї отримав Рамос у контракті з Монтерреєм

Цієї зими колишній капітан Реала Серхіо Рамос перебрався до мексиканського Монтеррея. Гучний трансфер захопив соцмережі, адже фанати не розуміли причини такого рішення продовження кар'єри іменитого футболіста.

Напередодні випливли умови співпраці 38-річного центрбека із клубом. Рамос отримав за підписання контракту з Монтерреєм 4 мільйони доларів, але це лише початок. Угода передбачає також ряд цікавих і дуже вигідних умов.

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Серхіо має можливість самостійно обирати матчі, в яких він буде грати, що дає йому величезну свободу в управлінні своєю кар'єрою. Крім того, він отримуватиме додаткові бонуси за участь у Клубному чемпіонаті світу і за кожен вихід у стартовому складі. Він також буде отримувати бонуси за голи та асисти.

У контракті іспанця також закріплено, що він буде капітаном команди, що підкреслює його лідерський статус. Ще однією особливістю є те, що Рамос отримає 2% від кожної футболки, проданої з його ім'ям. Також клуб забезпечив гарантоване житло та охорону для Серхіо та його родини.

Нагадаємо, контракт Рамоса із Монтерреєм розрахований до кінця 2025 року. Футболіст вже встиг провести перший матч за нову команду, виступивши у ролі капітана.