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Ф’юрі викликав на бій Джошуа

Сьогодні 17:33 240 0
Ф'юрі може провести бій з Ентоні Джошуа
Ф’юрі викликав на бій Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) викликав на бій колишнього чемпіона Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це британець заявив у соцмережах.

"Ентоні Джошуа, я знаю, що ти щойно програв бій Усику. Я хочу надати тобі можливість битись за пояс чемпіона WBC в найближчі місяці. Ти щойно провів 12-раундовий поєдинок, я дам тобі кілька місяців на підготовку. Якщо ти зацікавлений, то я повідомлю тобі дату. Потім ми проведемо бій. Дай мені знати, якщо ти зацікавлений. Якщо ні, то я шукатиму іншого опонента", - сказав Ф’юрі.

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