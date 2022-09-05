Ф’юрі викликав на бій Джошуа

Чемпіон WBC Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) викликав на бій колишнього чемпіона Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це британець заявив у соцмережах.

"Ентоні Джошуа, я знаю, що ти щойно програв бій Усику. Я хочу надати тобі можливість битись за пояс чемпіона WBC в найближчі місяці. Ти щойно провів 12-раундовий поєдинок, я дам тобі кілька місяців на підготовку. Якщо ти зацікавлений, то я повідомлю тобі дату. Потім ми проведемо бій. Дай мені знати, якщо ти зацікавлений. Якщо ні, то я шукатиму іншого опонента", - сказав Ф’юрі.