Все прописано: Кучер – про заборгованість Дніпро-1

Колишній головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер заявив, що клуб не погасив борги перед ним.

Цитує фахівця Sport-express.ua.

"У мене є навіть папірець від Дніпра-1, що клуб визнає цей борг. Там уся сума прописана. Коли ми розривали контракт, вони мені сказали: "Даємо тобі цей папірець, що ми винні. Протягом одного місяця з тобою розрахуємося". Я спитав: "А якщо ви не розрахуєтеся?" Відповіли: "Ну, тоді будеш подавати до суду", – розповів тренер.

Кучер розповів, що його заробітна плата у клубі не була високою, проте були передбачені бонуси за результати.

"Чи невиплачені бонуси також можу юридично довести? Так. Коли я прийшов в Дніпро-1, то мені давали лише зарплату. Там вона була не такою великою. Я пішов на такі самі умови, як у Металісті. Сказав: "Дайте хоча б якісь бонуси за результати". Мабуть, просто ніхто не очікував, що ми посядемо якісь місця. Тепер чекаємо. Може, буде, а, може, й ні", – зазначив Кучер.

Раніше фахівець заявляв, що подав судовий позов проти клубу з вимогою повернути всі борги.

Нагадаємо, Дніпро-1 призупинив виступи на професійному рівні у липні 2024 року, але юридично клуб ще існує. У великої кількості футболістів залишилося чимало претензій до керівництва за невиплачені зарплати.