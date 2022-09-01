Джошуа хоче провести бій проти Вайта

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа хоче провести бій проти Ділліана Вайта.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Бій, якого я хочу, бій, якого хоче він - це Ділліан Вайт. Цього не станеться в його наступному бою в грудні, але наступного року це буде масштабний бій на стадіоні", - сказав Гірн.