Джошуа хоче провести бій проти Вайта

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа хоче провести бій проти Ділліана Вайта.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

Eddie Hearn on Anthony Joshua's comeback plans: "The fight that I want, the fight that he wants, is Dillian Whyte. It's not gonna happen [in his first fight back] in December, but it's a massive stadium fight next year." [@IFLTV]