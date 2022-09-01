Джошуа хоче провести бій проти Вайта

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа хоче провести бій проти Ділліана Вайта.
Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.
"Бій, якого я хочу, бій, якого хоче він - це Ділліан Вайт. Цього не станеться в його наступному бою в грудні, але наступного року це буде масштабний бій на стадіоні", - сказав Гірн.
Eddie Hearn on Anthony Joshua's comeback plans: "The fight that I want, the fight that he wants, is Dillian Whyte. It's not gonna happen [in his first fight back] in December, but it's a massive stadium fight next year." [@IFLTV]— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 31, 2022
Нагадаємо, Воррен назвав умову, за якої Джошуа може битися з Ф'юрі.