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Воррен назвав умову, за якої Джошуа може битися з Ф'юрі

Сьогодні 18:25 404 0
Воррен назвав умову, за якої Джошуа може битися з Ф'юрі
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - talkSPORT.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) має перемогти Даніеля Дюбуa чи Джо Джойсa, щоб заслужити бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив промоутер Ф'юрі Френк Воррен.

"Джошуа має продемонструвати волю. В останніх двох поєдинках він зазнав поразок, двох знакових поразок. Як на мене, якщо ЕйДжей хоче битися з Тайсоном Ф'юрі, він має заробити цей шанс - перемогти Даніеля Дюбуa чи Джо Джойсa", - сказав Воррен.

Також нещодавно промоутер Едді Гірн заявив, що Ентоні Джошуа повернеться на ринг в грудні чи січні. Суперником 32-річного британця може стати боєць із ТОП-15 рейтингу.

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