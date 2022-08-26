Воррен назвав умову, за якої Джошуа може битися з Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) має перемогти Даніеля Дюбуa чи Джо Джойсa, щоб заслужити бій з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив промоутер Ф'юрі Френк Воррен.

"Джошуа має продемонструвати волю. В останніх двох поєдинках він зазнав поразок, двох знакових поразок. Як на мене, якщо ЕйДжей хоче битися з Тайсоном Ф'юрі, він має заробити цей шанс - перемогти Даніеля Дюбуa чи Джо Джойсa", - сказав Воррен.

Також нещодавно промоутер Едді Гірн заявив, що Ентоні Джошуа повернеться на ринг в грудні чи січні. Суперником 32-річного британця може стати боєць із ТОП-15 рейтингу.