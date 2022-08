Арум: Сподіваємося, що зможемо провести бій Ф'юрі - Усик

Компанія Top Rank може організувати бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Боб Арум.

Top Rank and our co-promoter, Frank Warren’s Queensberry Promotions, are hopeful we can make the biggest heavyweight championship fight since Ali fought Frazier…. Fury vs. Usyk. pic.twitter.com/qQkIflPOYM