Усик стане вільним агентом після другого бою з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик стане вільним агентом після другого бою з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

Eddie Hearn has confirmed to reporters that the Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch is the last fight on his co-promotional deal with Usyk. Usyk also promoted by K2, but win or lose will emerge from August 20th as one of the biggest broadcast free agents in boxing.