Усик стане вільним агентом після другого бою з Джошуа

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик стане вільним агентом після другого бою з Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.
"Едді Гірн підтвердив репортерам, що реванш з Ентоні Джошуа - останній бій у його співпромоутерській угоді з Олександром Усиком. Промоутером Усика також є компанія K2, але, незалежно від результату бою, 20 серпня він стане одним із найбільших вільних агентів у світі боксу", - зазначив Бенсон.
Eddie Hearn has confirmed to reporters that the Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua rematch is the last fight on his co-promotional deal with Usyk. Usyk also promoted by K2, but win or lose will emerge from August 20th as one of the biggest broadcast free agents in boxing.— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 8, 2022
Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.
Нагадаємо промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу.