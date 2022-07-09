Усик стане вільним агентом після другого бою з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик стане вільним агентом після другого бою з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

"Едді Гірн підтвердив репортерам, що реванш з Ентоні Джошуа - останній бій у його співпромоутерській угоді з Олександром Усиком. Промоутером Усика також є компанія K2, але, незалежно від результату бою, 20 серпня він стане одним із найбільших вільних агентів у світі боксу", - зазначив Бенсон.