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Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу

Сьогодні 10:14 261 0
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Кличко - Джошуа, #Олександр Усик, #Катерина Усик

Джерело - sport24.ua.

Очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн не планує й надалі допомагати Олександру Усику.

Про це повідомляє журналіст Бенсон у Twitter.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

Гірн підтвердив, що другий бій Усика та Джошуа буде останнім у його співпраці з українським чемпіоном світу з боксу.

Саме цей менеджер ще з 2018 року допомагав Усику з організацією поєдинків. Інтереси українця ж представляє компанія Олександра Красюка – K2 Promotions. А ще наш боксер створив власну промоутерську компанію Usyk 17 Promotion.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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