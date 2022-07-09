Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу

Очільник промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн не планує й надалі допомагати Олександру Усику.

Про це повідомляє журналіст Бенсон у Twitter.

Актуально: Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні

Гірн підтвердив, що другий бій Усика та Джошуа буде останнім у його співпраці з українським чемпіоном світу з боксу.

Саме цей менеджер ще з 2018 року допомагав Усику з організацією поєдинків. Інтереси українця ж представляє компанія Олександра Красюка – K2 Promotions. А ще наш боксер створив власну промоутерську компанію Usyk 17 Promotion.

Реванш Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня.