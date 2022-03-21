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Володимир Кличко: Наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію

Сьогодні 12:41 115 0
Володимир Кличко: Наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію
#Володимир Кличко

Джерело - Fox Business.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко прокоментував вторгнення Росії в Україну.

"Я думаю, російський уряд прорахувався, коли вирішив розпочати цю війну. Вони думали, що захоплять нас за 2-3 дні. Так званий бліцкриг не пройшов.

Вони думали, що ми вітатимемо російську армію, але цього не сталося. В окупованих містах люди виходять з українськими прапорами перед російськими танками та показують: "Це Україна, вирушайте додому. Вам тут нічого робити. Це наша країна, просто йдіть додому". Мирні люди без зброї демонструють, що ми є українцями.

Це наша земля, наш дім. Це місце, де наші діти ходять до дитячого садка та школи. Тут ми будуємо своє майбутнє, мешкаємо свої життя. Тут поховані наші батьки.

Це наш дім, тому ніщо не змусить нас втекти чи рятуватися, щоби вижити. Ні, ми захищатимемо себе. Ми залишатимемося сильними, тому що наша воля сильніша за будь-яку зброю і будь-яку армію", - сказав Кличко.

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