Тоттенгем не відпустить ключового захисника цього літа
Крістіан Ромеро
Тоттенгем
Англійський Тоттенгем не планує продавати аргентинського центрбека Крістіана Ромеро.
Про це інформує Фабріціо Романо.
Повідомляється, що "шпори" не хочуть відпускати Ромеро в найближче трансферне вікно, попри інтерес до 27-річного аргентинця з боку мадридського Атлетіко.
Наразі офіційних пропозицій від "матрацників" щодо трансферу Ромеро не надходило. Раніше повідомлялося, що Тоттенгем оцінює свого гравця щонайменше в 60 мільйонів фунтів і не погодиться на меншу суму.
У сезоні 2024/25 Ромеро зіграв 26 матчів за "шпор" у всіх турнірах, зробивши вагомий внесок у перемогу команди в Лізі Європи.
Раніше Тоттенгем оголосив про підписання захисника Кавасакі Фронтале та збірної Японії Кота Такаї.