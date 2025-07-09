Тоттенгем не відпустить ключового захисника цього літа

Англійський Тоттенгем не планує продавати аргентинського центрбека Крістіана Ромеро.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Повідомляється, що "шпори" не хочуть відпускати Ромеро в найближче трансферне вікно, попри інтерес до 27-річного аргентинця з боку мадридського Атлетіко.

Наразі офіційних пропозицій від "матрацників" щодо трансферу Ромеро не надходило. Раніше повідомлялося, що Тоттенгем оцінює свого гравця щонайменше в 60 мільйонів фунтів і не погодиться на меншу суму.

У сезоні 2024/25 Ромеро зіграв 26 матчів за "шпор" у всіх турнірах, зробивши вагомий внесок у перемогу команди в Лізі Європи.

Раніше Тоттенгем оголосив про підписання захисника Кавасакі Фронтале та збірної Японії Кота Такаї.