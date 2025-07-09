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Буковина – Ужгород: онлайн-трансляція товариського матчу

Андрій Мошкун — 9 липня 2025, 16:48
Буковина – Ужгород: онлайн-трансляція товариського матчу
ФК Буковина

У середу, 9 липня, чернівецька Буковина зіграє свій другий товариський матч на закарпатському тренувальному зборі.

Суперником жовто-чорних стане ФК Ужгород із Другої ліги України. Гру планували провести на стадіоні в селі Поляна, але через несприятливі погодні умови перенесли на Минай-Арену.

Початок поєдинку – о 18:00.

Дивіться трансляцію поєдинку, організовану пресслужбою Буковини, у прямому етері на "Чемпіоні".

Для команди з Чернівців це другий матч у міжсезонні. В першому поєдинку підопічні Сергія Шищенка перемогли Скалу з рахунком 4:0.

LIVE трансляція Буковина товариський матч Ужгород

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