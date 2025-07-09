Епіцентр визначився зі стадіоном на сезон УПЛ

Епіцентр з Кам'янця-Подільська гратиме домашні матчі Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 в Тернополі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Епіцентр не зможе проводити поєдинки УПЛ на рідній арені - стадіоні імені Григорія Тонкочеєва, який поки що не відповідає вимогам для проведення змагань у чемпіонаті України. Наразі клуб докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше усунути всі недоліки.

У зв'язку з цим клуб розпочне наступний сезон у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича, допоки не приведе домашню арену у відповідність вимогам УПЛ.

Раніше Епіцентр оголосив про перехід 20-річного екснападника Карпат Вадима Сидуна, а також підписав колишнього півзахисника Чорноморця Дениса Янакова.