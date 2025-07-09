Ліон зберіг місце у Лізі 1 на наступний сезон

Ліон зміг оскаржити рішення про пониження у класі та зберіг місце в елітному дивізіоні Франції.

Про це повідомляє L'Equipe.

Клуб подав апеляцію на рішення фінансового наглядового органу французького футболу (DNCG), додавши нові докази того, що фінансова ситуація в команді покращується. Скаргу Олімпіка було задоволено та скасовано рішення про переведення клубу у Лігу 2.

Однак комісія DNCG вирішила запровадити контроль над зарплатним фондом і трансферними витратами клубу згідно з представленим бюджетом Ліги 1.

"Сьогоднішнє рішення є першим кроком до відновлення довіри до Ліона. Тепер ми можемо зосередити нашу увагу на спортивних цілях, повністю готуючись до наступного сезону", – йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що Ліон та УЄФА підписали угоду про фінансовий моніторинг. І якщо клуб виграє апеляцію, він буде змушений заплатити великий штраф.