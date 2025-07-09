Швьонтек обіграла росіянку та досягла найкращого в кар'єрі результату на Вімблдоні

Польська тенісистка Іга Швьонтек (4) обіграла росіянку Людмилу Самсонову (19) і вийшла у півфінал Вімблдону. Раніше полька жодного разу не доходила до цієї стадії британського мейджору.

Зустріч тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 7:5.

У другій партії полька вела 3:0 та 4:2, однак дозволила суперниці зрівняти рахунок, а потім її дотиснула.

За поєдинок Швьонтек 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

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Чвертьфінал, 9 липня

Іга Швьонтек (США) – Людмила Самсонова (-) 6:2, 7:5

Суперниці провели п'яту очну зустріч, полька ще не програвала. У наступному колі змагань Швьонтек зіграє з переможницею матчу між Міррою Андрєєвою (7, -) та Беліндою Бенчич (35, Швейцарія).

Нагадаємо, що напередодні визначилися перші півфіналістки Вімблдону серед жінок.