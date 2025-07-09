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Довбик достроково повернувся у розташування Роми

Олександр Булава — 9 липня 2025, 16:56
Довбик достроково повернувся у розташування Роми
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник Роми Артем Довбик розпочав підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє Romanews.

28-річний форвард повернувся до Італії раніше запланованого та вже розпочав підготовку до нового сезону. Добвик хоче вразити підготовкою наставника "вовків" Джана П'єро Гасперіні.

Українець розпочав індивідуальні заняття в приватному тренажерному залі в столиці Італії, де він провів минулі вихідні.

Нагадаємо, Довбик перебрався в Рому влітку 2024 року з Жирони за 30 мільйонів євро. В минулому сезоні на його рахунку 17 голів і 4 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. У червні агент Довбика спростував чутки про його трансфер.

Раніше повідомлялося, що римляни зацікавились можливістю підписання нападника Брайтона та збірної Ірландії Евана Фергюсона.

Рома Артем Довбик

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