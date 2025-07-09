Довбик достроково повернувся у розташування Роми

Український нападник Роми Артем Довбик розпочав підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє Romanews.

28-річний форвард повернувся до Італії раніше запланованого та вже розпочав підготовку до нового сезону. Добвик хоче вразити підготовкою наставника "вовків" Джана П'єро Гасперіні.

Українець розпочав індивідуальні заняття в приватному тренажерному залі в столиці Італії, де він провів минулі вихідні.

Нагадаємо, Довбик перебрався в Рому влітку 2024 року з Жирони за 30 мільйонів євро. В минулому сезоні на його рахунку 17 голів і 4 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. У червні агент Довбика спростував чутки про його трансфер.

Раніше повідомлялося, що римляни зацікавились можливістю підписання нападника Брайтона та збірної Ірландії Евана Фергюсона.