Тренер Чісори: Усик позбувся багато речей, які робили його прекрасним важковаговиком

Колдуелл розкритикував українського боксера

Джерело - Boxing UK.

Український боксер Олександр змінив стиль з переходом в новий дивізіон, через що постраждав його стиль.

Про це заявив тренер Дейв Колдуелл.

"Я підтримував Усика в першій важкій вазі, але зараз я не отримую задоволення від нього в суперважкому дивізіоні. Саша прибрав багато речей, які робили його прекрасним крузером, якщо говорити про стиль.

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Що стосується фізики, то вага, який він набрав, йому не йде, він сповільнився через це. Хлопці з більш повільними ногами, ніж в Усика, підходять до нього легше, ніж я думав", - сказав Колдуелл.

Нагадаємо, Усик і Джошуа проведуть бій 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгем Готспур.