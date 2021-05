Вихрист - Пйонтек: Відео нокауту

У Кельні (Німеччина) український суперважковаговик Віктор Вихрист (6–0, 4 КО) достроково переміг поляка Яцека Пйонтека (11–0, 9 КО).

Вихрист здобув впевнену перемогу, нокаутувавши польського боксера вже в першому раунді. Це сьома перемога (5 з них дострокові) українця на професіональному ринзі.

Ukrainian Viktor Faust (7-0, 6 KO's) destroys 48yr old Pole Jacek Krzysztof Piatek (11-1) via TKO-1 in their heavyweight co-feature in Cologne, Germany pic.twitter.com/SnJyf8e4EX