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Балотеллі може продовжити кар’єру в МЛС або Мексиці

Олег Дідух — 6 липня 2025, 19:19
Балотеллі може продовжити кар’єру в МЛС або Мексиці
Маріо Балотеллі
ФК Дженоа

Скандальний італійський форвард Маріо Балотеллі може продовжити кар’єру за океаном – у чемпіонаті Мексики або в МЛС.

Про це повідомляє TalkSport.

За їхньою інформацією, у послугах Балотеллі зацікавлені мексиканський Крус Асуль і американський Лос-Анджелес. Наразі основним форвардом Крус Асуля є Георгіос Якумакіс, проте грецький форвард незабаром покине клуб, що змушує мексиканців шукати йому заміну.

Лос-Анджелес також займається пошуками нового нападника у зв’язку з відходом Олів’є Жиру в Лілль. Переговори ускладнює той факт, що наприкінці сезону команду покине головний тренер Стів Черундоло.

Балотеллі з 1 липня знаходиться у статусі вільного агента. Попереднім клубом 34-річного нападника була Дженоа, за яку він виступав із жовтня минулого року.

Маріо Балотеллі Лос-Анджелес Крус Асуль

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