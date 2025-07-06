Динамо взяло реванш у Кішварди на тренувальному зборі в Австрії
Сьогодні, 6 липня, відбувся другий товариський матч між столичним Динамо та угорською Кішвардою.
Зустріч завершилася впевненою перемогою киян з рахунком 3:0.
Голами за Динамо відзначилися Андрій Ярмоленко, Владислав Супряга та Федір Задорожний – всі були забиті ще у першому таймі.
Зазначимо, що вчора, 5 липня, Кішварда виявилась сильнішою за Динамо, забивши по голу в кожному з таймів.
Контрольний матч з футболу
Динамо Київ – Кішварда 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 16 Ярмоленко, 2:0 – 40 Супряга, 3:0 – 43 Задорожний
Після цього на підопічних Шовковського очікує зустріч проти Мідтьюлланда, яка відбудеться 10 липня о 17:00 за київським часом.
Раніше Динамо дізналося першого суперника у відборі ЛЧ. Український колектив зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).