Динамо взяло реванш у Кішварди на тренувальному зборі в Австрії

Сьогодні, 6 липня, відбувся другий товариський матч між столичним Динамо та угорською Кішвардою.

Зустріч завершилася впевненою перемогою киян з рахунком 3:0.

Голами за Динамо відзначилися Андрій Ярмоленко, Владислав Супряга та Федір Задорожний – всі були забиті ще у першому таймі.

Зазначимо, що вчора, 5 липня, Кішварда виявилась сильнішою за Динамо, забивши по голу в кожному з таймів.

Контрольний матч з футболу

Динамо Київ – Кішварда 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 16 Ярмоленко, 2:0 – 40 Супряга, 3:0 – 43 Задорожний

Після цього на підопічних Шовковського очікує зустріч проти Мідтьюлланда, яка відбудеться 10 липня о 17:00 за київським часом.

Раніше Динамо дізналося першого суперника у відборі ЛЧ. Український колектив зіграє проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).