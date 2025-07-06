Верес продовжив контракти з головним тренером та спортивним директором клубу
НК Верес
Головний тренер Вереса Олег Шандрук продовжив контракт з командою.
Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.
Також співпрацю з Вересом продовжив спортивний директор Юрій Габовда. Угоди розраховані на 2 роки.
Габовда долучився до народного клубу влітку 2023 року. Олег Шандрук вдруге очолив рівненський Верес взимку 2024 року, до того тривалий час пропрацювавши з командою U-19 та в Академії "червоно-чорних".
За цей час Верес спершу зумів врятуватися від вильоту з Української Премʼєр-ліги. А потім – провести свій найуспішніший в історії сезон в еліті українського футболу: рекордні 36 очок та девʼяте підсумкове місце.
Раніше рівненський клуб оголосив про підписання форварда полтавської Ворскли Дениса Ндукве.