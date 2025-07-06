Нагельсманн: Травма Мусіали – великий шок

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував важку травму одного з лідерів команди, атакувального хавбека Баварії Джамала Мусіали.

Слова німецького фахівця наводить Bayern & Germany.

"Травма Джамала – великий шок для всіх нас, адже він щойно повернувся на поле після м’язової травми. Наші думки з ним. Джамал може розраховувати на підтримку всіх нас у національній команді. Ми бажаємо йому всього найкращого після операції та швидкого одужання. Це зараз найважливіше", – заявив Нагельсманн.

Нагадаємо, Мусіала зазнав травми в матчі 1/4 фіналу клубного чемпіонату світу проти ПСЖ. У нього перелом малогомілкової кістки, а також перелом і вивих гомілкового суглоба. 22-річному гравцеві збірної Німеччини знадобиться операція, відновлення займе щонайменше 3-4 місяці.