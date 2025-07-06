Українці здобули 9 медалей на міжнародному турнірі в Литві

Українські борці греко-римського стилю здобули 9 медалей на міжнародному турнірі Druskininkai Cup 2025 у Литві.

В активі "синьо-жовтих" 1 золота, 4 срібних та 4 бронзових нагороди.

Так, чемпіоном турніру в категорії до 72 кг став Олег Халілов.

Срібними призерами стали Андрій Семенчук (63 кг), Андрій Кулик (82 кг), Іван Чмир (87 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг).

Бронзові медалі в активі Вадима Матроса (63 кг), Імеда Худжадзе (67 кг), Ірфана Мірзоєва (77 кг), Сергія Омеліна (97 кг).

Нагадаємо, українські спортсменки здобули п'ять нагород на чемпіонаті Європи U-17, що проходив у Скоп'є, Північна Македонія.

На рахунку українок чотири бронзові медалі та одне срібло. За підсумками континентальної першості жіноча команда посіла 2 місце в медальному заліку, поступившись лише Туреччині.