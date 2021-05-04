Сондерс погрожує відмовою від бою проти Альвареса через розмір рингу

Біллі Джо Сондерс прокоментував бій проти Сауля Альвареса

Британський боксер Біллі Джо Сондерс (30-0, 14 КО) готовий не вийти на бій проти чемпіона WBA та WBC Сауля Альвареса (55-2-1, 37 КО), якщо ринг буде невеликим.

Про це розповів сам боксер.

"Проблема в тому, що я прийшов сюди, а вони хочуть засунути мене в телефонну будку боксерського рингу. Цей стадіон має розмір у сотні фунтів, а вони хочуть всунути посередині ринг, розміром 16-18 футів. Для мене це неприпустимо. Я хочу ринг із розміром у 24 фути, а мені кажуть, що це неможливо. Залишив вирішення цієї проблеми своїй команді. Упевнений, що вони це зможуть зробити, інакше ніякого поєдинку не буде. Уявіть, що хтось тренується до забігу на 200 метрів, а хтось - на 400 метрів. Є велика різниця. Усі знають, який стиль боксу має Альварес. Його план - у тому, щоб не чекати, а йти на мене. А я хочу мати місце, куди я можу відійти", - відзначив Сондерс.

Бій між боксерами відбуватиметься у Техасі 8 травня.

Нагадаємо, названа дата бою Мейвезера з блогером.