Мейвезер назвав найкращого боксера, проти якого бився

Для американського боксера Флойда Мейвезера найсильнішим суперником, проти якого виходив в ринг, був Менні Пакьяо.

Про це заявив сам Флойд.

"Найкращим боксером, з яким я коли-небудь бився, ймовірно, був Менні Пакьяо. Все це через його рухливість. Він крутий боєць, і я розумію, чому він виграв так багато боїв. Я усвідомлюю, чому він потрапить в Залу слави. Вся справа в певних рухах, які він здійснює.

Найбільш грубим суперником, ймовірно, був хлопець, якого звали Емануель Огастес. "П'яний майстер" був жорстким. А ось Мігель Котто був дуже-дуже сильний фізично", - сказав Мейвезер.