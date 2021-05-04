Мейвезер назвав найкращого боксера, проти якого бився

Джерело - International Business Times.
Для американського боксера Флойда Мейвезера найсильнішим суперником, проти якого виходив в ринг, був Менні Пакьяо.
Про це заявив сам Флойд.
"Найкращим боксером, з яким я коли-небудь бився, ймовірно, був Менні Пакьяо. Все це через його рухливість. Він крутий боєць, і я розумію, чому він виграв так багато боїв. Я усвідомлюю, чому він потрапить в Залу слави. Вся справа в певних рухах, які він здійснює.
Найбільш грубим суперником, ймовірно, був хлопець, якого звали Емануель Огастес. "П'яний майстер" був жорстким. А ось Мігель Котто був дуже-дуже сильний фізично", - сказав Мейвезер.
Мейвезер переміг Пакьяо в бою, який відбувся в 2015 році. Мігель Котто програв Флойду в 2012-му, Огастес - в 2000-му.
Нагадаємо, названа дата бою Мейвезера з блогером.