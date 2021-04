Американець Реджис Прогрейс (25-1, 21 KO) нокаутував українського боксера Івана Редкача (23-5-1, 18 KO).

У 6 раунді Прогрейс наніс Редкачу потужний удар по корпусу після чого українець не зміг продовжити поєдинок.

Американець здобув перемогу технічним рішенням (60:54, 60:54, 59:55).

Відео нокауту:

The hit from Regis Prograis that knocked Ivan Redkach down.pic.twitter.com/o1C3Q9ldxf