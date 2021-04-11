Арум: Сміт - Бетербієв - це той бій, який ми хочемо влаштувати

Чемпіон WBO Джо Сміт-молодший (26-3, 21 КО) може провести поєдинко проти чемпіона WBC і IBF в напівважкій вазі Артура Бетербієва (16-0, 16 КО).

Про це заявив голова Top Rank Боб Арум.

"Джо Сміт і Бетербієв - це той бій, який ми хочемо влаштувати. Сміт навчився боксувати і використовувати свою силу. І тому він дуже, дуже небезпечний. Ви можете бачити, що він краще готує свої удари, він краще рухається. Він стає справжнім борцем", - сказав Арум.