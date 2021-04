Американець Джо Сміт (26-3, 21 КО) переміг росіянина Максима Власова (45-3, 26 КО) в бою за вакантний титул WBO в напівважкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів. Сміт виграв за рішенням більшості суддів.

Рахунок в поєдинку 114:114, 115:113 116:112 на користь американця.

